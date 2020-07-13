انت الان تتابع "الصحة": 614 إصابة جديدة ب"كورونا المستجد" والإجمالي 55508 وتسجيل 3 وفيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل 614 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 55508 حالات فيما تم تسجيل 3 وفيات إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 393.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن من بين الاصابات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن الحالات ال 614 تضمنت 378 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 61.56 في المئة و 236 حالة لغير الكويتيين بنسبة 38.44 في المئة.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاءوا بواقع (171 حالة بمنطقة الاحمدي الصحية) و(145 حالة بمنطقةالجهراء الصحية) و(134 حالة بمنطقة الفروانية الصحية) و(95 حالة بمنطقة حولي الصحية) و(69 حالة بمنطقةالعاصمة الصحية).

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس ذكر أنها جاءت بواقع (26 حالة في منطقة جابرالعلي ) و(26 في منطقة العيون) و(26 في منطقة الظهر) و(25 في منطقة جليب الشيوخ) و(22 في منطقة الفروانية) و(22 في منطقة الواحة).

Advertisements

وعن آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 148 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9759 حالة.

وبين السند أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 4086 مسحة مشيرا إلى أن مجموع الفحوصات بلغ 437422 فحصا.

وقال ان مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 86 شخصا بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وجدد دعوة المواطنين والمقيمين إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 746 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 45356 حالة.