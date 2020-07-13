انت الان تتابع "الصحة": شفاء 746 اصابة من "كورونا المستجد" ليصبح اجمالي المتعافين 45356 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين شفاء 746 إصابة من مرض (كوفيد-19) في ال24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من المرض في دولة الكويت إلى 45356 متعافيا.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبيةاللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.