"الصحة": شفاء 746 اصابة من "كورونا المستجد" ليصبح اجمالي المتعافين 45356

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين شفاء 746 إصابة من مرض (كوفيد-19) في ال24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من المرض في دولة الكويت إلى 45356 متعافيا.
وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبيةاللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
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