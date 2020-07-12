انت الان تتابع الوزير الصالح: تسوية 80 بالمئة من ملاحظات "المحاسبة" وخمس مناقصات أحيلت الى النيابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الوزير الصالح

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح برئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع ونائبه عادل الصرعاوي وسلمهم تقريرا باجراءات الوزارة بشأن ملاحظات الديوان عن السنة المالية السابقة.

وقال في تصريح صحفي اليوم أنه "‏تم تسوية 80 بالمئة من الملاحظات و20 بالمئة تسوية جزئية وجاري استكمالها، وأحيلت خمس مناقصات للنيابة العامة".

وتوجه الصالح بالشكر والتقدير على الجهود التي يبذلها ديوان المحاسبة كما أثنى على دور أعضاء لجنة الميزانيات البرلمانية وملاحظتهم على ميزانية وزارة الداخلية، مشيدا في الوقت ذاته على التزام رجال الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لما جاء في تقرير الديوان.