انت الان تتابع التجارة: استقبال طلبات المراجعين إلكترونيا واستخدام خاصية المقابلة الافتراضية لإنجاز أغلب المعاملات دون الحضور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزارة التجارة والصناعة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية بدء استقبال طلبات العملاء والمراجعين الكترونيا بالاضافة الى استخدامها خاصية المقابلة الافتراضية المرئية لإنجاز أغلب تلك المعاملات دون الحضور الى مبنى الوزارة.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد ان تلك الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء في أهمية التحول الرقمي للبلاد وتسهيل الخدمات للعملاء.

وذكرت انه يمكن الاستفادة من النظام من خلال الدخول على الموقع الالكتروني (EAPP.MOCI.GOV.KW) وتسجيل الرقم المدني وكلمة السر للعميل لانجاز معاملاته والمراجعة الافتراضية عن طريق اسم المستخدم ورقمه الذي انشأه بنفسه.

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وأضافت أنه يمكن للمراجع اختيار الخدمة المطلوب إنجازها عبر بوابة استقبال طلبات المراجعين الكترونيا ومن ثم تعبئة البيانات وارفاق المستندات المطلوبة للمعاملة التي يريد انجازها.

وأوضحت انه يمكن ايضا متابعة المعاملة عبر صفحة الاستعلام عن الطلبات مع إمكانية حضور مقابلة افتراضية مرئية مع موظف الوزارة لتكملة باقي اجراءات المعاملة إذا تطلب الامر وبعدها تتم العملية ويستخدم المستند الالكتروني كأي مستند ورقي.

وشددت الوزارة على ان الخدمات الإلكترونية المتاحة على الموقع الالكتروني يتم التعامل معها وفق الإجراءات واللوائح الرسمية المعتمدة داخل دولة الكويت.