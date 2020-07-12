"الصحة": شفاء 649 اصابة من "كورونا المستجد" ليصبح اجمالي المتعافين 44610

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاحد شفاء 649 إصابة من مرض (كوفيد-19) في ال24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من المرض في دولة الكويت إلى 44610 متعافين.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبيةاللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.