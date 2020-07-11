"هيئة الرياضة": أنهينا المرحلة الاولى لاستئناف التدريبات الرياضية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الدكتور صقر الملا يتوسط فريق وزارة الصحة

قال نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضية التنافسية الدكتور صقر الملا إن الهيئة انتهت من المرحلة الاولى لاستئناف عودة التدريبات التي انطلقت في 28 يونيو الماضي بفحص الرياضيين وأخذ مسحات للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأوضح الملا في بيان صحفي اليوم السبت أن هناك التزاما تاما بعدم دخول اللاعبين التدريبات في حال عدم اجراء المسحات والتي تعد جوازا لخوض التدريبات بالاضافة الى متابعة تطبيق الاندية والاتحادات الرياضية الارشادات الصحية الصادرة من السلطات الصحية.

وأفاد أن عودة التدريبات خضعت لمعايير صحية عالمية لضمان حماية الرياضيين لافتا إلى أن اللجنة الثلاثية المكونة من الهيئة العامة للرياضية وزارة الصحة واللجنة الاولمبية الكويتية تتابع بصفة مستمرة عملية التزام الهيئات الرياضية بتعقيم الملاعب والصالات بصفة دورية مع ضرورة تواجد المواد المعقمة داخل المنشآت الرياضية باستمرار.

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وذكر أن اللجنة تتابع أيضا الالتزام بإجراءات فحص الحرارة للاعبين والمدربين قبل بدء التدريبات مع مراعاة التباعد الاجتماعي في التدريبات الفردية والجماعية من اجل الحفاظ على صحة الرياضيين من لاعبين واجهزة فنية وادارية.

وبين الملا أن اللجنة الثلاثية ستبحث تقيم الخطوات التي تمت خلال الفترة الماضية وإعادة تقييم الوضع بشكل عام من أجل مصلحة المجتمع الرياضي.

وأشاد بدور وزراة الصحة في توفير كل الدعم للهيئة لاجراء المسحات للرياضيين التي أقيمت في مركز الطب الرياضي على مدار اسبوعين وتم تفيذها بنجاح بالتعاون بين الهيئة واللجنة الاولمبية الكويتية طبقا لخارطة الطريق المتفق عليها من خلال اللجنة الثلاثية.