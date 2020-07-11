"الصحة": شفاء 747 اصابة من "كوفيد-19" ليصبح اجمالي المتعافين 43961

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صورة أرشيفية لمبنى وزارة الصحة الكويتية أعلنت وزارة الصحة شفاء 747 إصابة من مرض (كوفید-19) في ال24 ساعة الماضیة لیرتفع إجمالي حالات الشفاء من المرض في دولة الكویت إلى 43961 متعافیا. وقالت الوزارة في بیان ل(كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبیة اللازمة والخطوات المتبعة بھذا الشأن.

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