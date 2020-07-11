انت الان تتابع وزير "الصحة" يعلن حصول مركز الايكمو بـ "العدان" على جائزة ذهبية من "الايلسو" العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح خلال استقباله مسؤولي مركز الايكمو في مستشفى العدان

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح حصول مركز الايكمو في مستشفى العدان على جائزة التميز الذهبي في دعم الحياة خارج الجسم (GOLD LEVEL CENTRE OF EXCELLENCE AWARD) التي تمنحها منظمة (الايلسو) العالمية لدعم الحياة خارج الجسم للمراكز المتميزة.

وقال الوزير الصباح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن خدمة دعم الحياة خارج الجسم تعد من احدث التقنيات الحديثة بالعناية المركزة التي تقدم للمرضى الذين يعانون فشلا شديدا في الجهاز التنفسي او القلبي وتتمثل بتوفير رئة وقلب صناعي خارج الجسم يتم توصيله بالمريض عن طريق قسطرات دقيقة.

واوضح ان هذه الجائزة تقدم للمراكز التي تظهر إنجازات استثنائية في رعاية المرضى باستخدام مقاييس عالية الجودة بالاضافة الى التميز بالتدريب والتعليم المستمر. ولفت الى انه تم التحضير لنيل هذه الجائزة على مدى 3 سنوات من خلال لجنة (الايكمو) في وزارة الصحة والتي يرأسهاالدكتور محمد جاسم الخشتي والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والجودة وبدعم كامل من الوزارة.

وبين انه تم من خلال هذه اللجنة توفير جميع المستلزمات والأجهزة الخاصة بتقديم الخدمة للمرضى على اعلى مستوى بالاضافةالى إعداد وتطبيق العديد من السياسات وبروتوكولات العلاج الخاصة لمرضى (الايكمو). ومن جانبه قال وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا في تصريح مماثل ان فريقا مدربا ومتعدد التخصصات يقوم بتقديم هذه الخدمة على اعلى مستوى مشيرا في الصدد الى اقامة ورش عمل متعددة باشراف مدربين من مراكز عالمية لعدد كبير من الأطباء والممرضين والفنيين بالاضافة الى أخصائيي العلاج الطبيعي والتغذية.

Advertisements

وأضاف رضا انه تم أيضا تأهيل الكوادر المحلية كمدربين محليين للقيام بالتدريب اللازم المبني على برامج ممنهجة وتدريبات عملية باستخدام نظام المحاكاة الذي ساعد على التوسع في هذه الخدمة خارج مستشفى العدان ليشمل مستشفى الاميري ومستشفى جابر عن طريق تأهيل أعضاء جدد في فريق الايكمو.

وأوضح انه تم خلال السنوات الثلاث السابقة تدريب اكثر من 110 اعضاء في فريق الايكمو والذي يتضمن 30 طبيبا و50 ممرضة و20 اخصائي علاج طبيعي و10 فنيي ارواء قلب صناعي.

يذكر أن جائزة التميز الذهبي لدعم الحياة خارج الجسم تصنف مركز الايكمو الكويتي كواحد من خمسة مراكز فقط تحصل على هذه الجائزة من اصل 44 مركزا في منطقة جنوب غرب آسيا وافريقيا كما تصنفه كواحد من 150 مركزا على مستوى العالم من اصل ما يقارب 1000 مركز عالمي يقدم هذه الخدمة.