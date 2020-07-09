"الأرصاد": طقس البلاد حار ورطب نسبيا خصوصا في المناطق الساحلية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مدينة الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية ان يكون الطقس نهار اليوم الخميس حارا ورطبا نسبيا في المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 44 و47 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 الى 4 اقدام.

وقال مراقب التنبؤات الجوية في الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان طقس الليلة يكون حارا الى مائل للحرارة ورطبا نسبيا والرياح جنوبية شرقية الى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة تتراوح ما بين 27 و30 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 اقدام.

وذكر القراوي ان الطقس نهار غد يكون شديد الحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 45 و48 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 اقدام.

وبين أن الطقس ليل غد يكون حارا الى مائل للحرارة ورطبا نسبيا والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 30 و32 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 إلى 4 اقدام.

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وقال القراوي ان الطقس نهار يوم بعد غد السبت يكون شديد الحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و49 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه 1 الى 4 اقدام.

وذكر أن الطقس ليل السبت يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح متقلبة الاتجاه الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 12 و35 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 30 و33 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه 2 الى 5 اقدام.