"الصحة": شفاء 578 اصابة من "كورونا المستجد" ليصبح اجمالي المتعافين 42686

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس شفاء 578 إصابة من مرض (كوفيد-19) في ال24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من المرض في دولةالكويت إلى 42686 متعافيا.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبيةاللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.