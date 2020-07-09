سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 38 سنتا ليبلغ 43.64 دولار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مصفاة نفط

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 38 سنتا ليبلغ 43.64 دولار في تداولات يوم امس الاربعاء مقابل 43.26 دولار في تداولات يوم امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية تحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع 21 سنتا لتبلغ 43.29 دولار للبرميل في حين زادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 28 سنتا لتغلق عند 40.90 دولار للبرميل.