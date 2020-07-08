أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاربعاء ارتفاع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد 19) في دولةالكويت الى 42108 حالات بعد تعافي 593 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوص الطبيةاللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة": 42108 حالات الشفاء من "كورونا المستجد" بتعافي 593 اصابة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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