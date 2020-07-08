"الصحة": 42108 حالات الشفاء من "كورونا المستجد" بتعافي 593 اصابة جديدة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاربعاء ارتفاع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد 19) في دولةالكويت الى 42108 حالات بعد تعافي 593 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوص الطبيةاللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.