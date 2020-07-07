انت الان تتابع البلدية: لا أوامر بناء في "المطلاع" الا بعد استكمال كل البنية التحتية وجميع الخدمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بلدية الكويت

أعلن مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي اليوم الثلاثاء استعداد البلدية للبدء في اصدار التراخيص الهندسية الخاصة بالقسائم السكنية في مشروع مدينة المطلاع السكنية بعد الانتهاء من انجاز خدمات البنية التحتية واستكمال جميع الخدمات.

وأوضح المنفوحي في بيان صحفي ان البلدية وافقت على اصدار التراخيص الهندسية للبناء شريطة الانتهاء من استكمال جميع خدمات البنية التحتية التي تتضمن التغذية بالمياه العذبة والصرف الصحي الدائمين.

وقال ان الموافقة ستكون مشروطة بالانتهاء ومن ربط المشروع على بحيرات الأمطار للحماية من السيول فضلا عن استكمال الأخذ بالملاحظات المقدمة من ادارة المساحة في البلدية.

وأكد أن البلدية حريصة على ازالة جميع المعوقات أمام المشروع وملتزمة بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء في هذا الصدد لا سيما أن القضية الاسكانية تعتبر من القضايا الهامة.

