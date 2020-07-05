سمو أمير البلاد لمجلس أمناء "نزاهة" : الحزم بتطبيق القانون ومحاربة الفساد والتصدي للحملات الظالمة ضد بلدنا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر السيف صباح اليوم سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

كما استقبل سموه رعاه الله بقصر السيف صباح اليوم معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.

واستقبل سموه حفظه الله بقصر السيف صباح اليوم سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

كما استقبل سموه رعاه الله بقصر السيف صباح اليوم وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح استقبل سموه رعاه الله سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث قدم لسموه رعاه الله رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد عبدالعزيز عبداللطيف الإبراهيم ونائب الرئيس نواف عبدالله المهمل والأعضاء كلا من خالد عبدالرزاق الخالد ود. مشاعل عبدالعزيز الهاجري والمستشار حسام سيد علي بهبهاني ونواف عبدالله البدر وعبدالعزيز منصور المنصور لأداء اليمين القانونية أمام سموه حفظه الله بمناسبة تسلمهم مهام مناصبهم الجديدة.

وفيما يلي نص كلمة سمو أمير البلاد خلال الاستقبال: "بسم الله الرحمن الرحيم الأخوة رئيس وأعضاء مجلس الهيئة العامة لمكافحة الفساد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني أن أرحب بكم وأهنئكم باختياركم لمجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد راجيا لكم كل التوفيق والسداد معربا عن خالص الشكر والتقدير لإخوانكم رئيس وأمناء الهيئة السابقين وها أنتم تستكملون المسيرة بتحميلكم هذه المسؤولية الجسيمة وهذه الأمانة العظيمة التي أنيطت بكم والتي أنتم أهل لها.

لقد تابعنا بأسف مؤلم ما يبث في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من إساءات بالغة واتهامات بغير دليل لبلدنا العزيز وإظهاره كأنه صار مرتعا للفساد وملاذا له وأنه قد استشرى بين الكويتيين مما أضر ومس بكرامة المواطن وأساء لمكانة الكويت.

إن عليكم مسؤولية كبيرة للتصدي لهذي الحملة الظالمة والادعاءات الباطلة وذلك بمضاعفة جهودكم والقيام بمهامكم بكل تفان ومهنية وشفافية واضعين نصب أعينكم الحزم في تطبيق القانون بالعدل والمساواة وتعزيز دور الهيئة في محاربة الفساد بكافة أشكاله والكشف عنه وإحالة كل من يثبت عليه تهمة شبهة فساد إلى القضاء دون تردد فوطننا الكويت ولله الحمد دولة مؤسسات ودستور يكفل للجميع حق اللجوء للقضاء في مواجهة شبهات الفساد أو التجاوز والتطاول على المال العام وإننا نفخر بأن لدينا قضاء عادل مشهود له بالنزاهة ومحل إشادة واعتزاز الجميع كما أوجه عنايتكم إلى تشجيع وتفعيل وتعاون ومشاركة مؤسسات وهيئات المجتمع المدني في جهود مكافحة الفساد وتوعية المواطنين إلى ضرورة وأهمية دورهم الإيجابي بمكافحة الفساد بكشفه والإبلاغ عنه.

نسأل الله تعالى أن يعينكم ويأخذ بأيديكم لما فيه خير الوطن الغالي ورفعته.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

وحضر أداء اليمين القانونية وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المستشار الدكتور فهد محمد محسن العفاسي.

وجرى خلال لقاء حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه مع رئيس وأعضاء هيئة مكافحة الفساد الحوار التالي: سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء: إذا تأذن لي صاحب السمو، نعم سيدي صاحب السمو إنها أمانة ثقيلة، نعم إنها مسؤولية جسيمة، لأنها تمس سمعة ومكانة الكويت وثقة أهل الكويت.

طويل العمر التوجيه المباشر من سموكم للحكومة والهيئة حملنا مسؤولية وأمانة.

طويل العمر، التوجيه كان واضح بحماية المال العام ومكافحة الفساد وسيادة القانون وهذه يا طويل العمر مرتكزات اللي مسؤوليتنا احنا كحكومة وكهيئة مكافة الفساد مستقلة أن نعمل متعاونين نساند بعضنا البعض لتحقيق طويل العمر هذه الأهداف.

هذه مسؤولية طويل العمر أنيطت للحكومة ووضعتها في الأولويات مع وجود هذه الازمة الصحية إلا أن مع هذا الملف وتكليف سيدي صاحب السمو جعلنا نضعها في أولوياتنا وبدأنا العمل إلا أن طويل العمر تسخير كل إمكانيات الدولة لتعزيز إنشاء الله النزاهة ومحاربة الفساد ومثل ما أشار سموكم سيادة القانون.

لن ينفع أحد منصبه أو اسمه ومكانته إذا ارتكب يعني جريمة حرمة المال العام. نعاهد سيدي صاحب السمو كحكومة أن نكون عاملين مع إخواننا في كل القطاعات لترجمة هذه التوجيهات بما فيها مصلحة بلدنا وأسأل الله العلي القدير أن يوفق إخواني وأختي اللي اشتغلت مع أغلبهم وأعرف ما لديهم من خبرة وكفاءة وتجربة خير معين لنا في البلد إن شاء الله أن تكون الهيئة رافد مهم لتسكير كل الثغرات والخلل الموجود للفاسدين شكرا سيدي صاحب السمو.

عبدالعزيز الإبراهيم رئيس مجلس الهيئة العامة لمكافحة الفساد: باسمي وباسم إخواني أعضاء مجلس أمناء نثمن هذه الثقة العالية التي أوليتموني إياها وإن شاء الله أن نكون عند حسن الظن، لا يخفى عليكم صاحب السمو المسؤوليات الكبيرة التي تقع على هيئة مكافحة الفساد ونعتقد كذلك ان من سبقونا وضعوا الأساس لهذا الامر ولهم جزيل الشكر لهذا الامر كما نعتقد أن دورنا يتعدى عملية معالجة قضايا الفساد إلى الوقاية من قضايا الفساد نمنع حدوثها أصلا وهذا يتم بإذن الله بالتعاون مع كافة الجهات وتحتاج إلى عمل مستمر ودؤوب، وكلي ثقة بسمو الرئيس ودعمه وجربت دعمك طال عمرك يوم كنت وزير، لن تبخل بهذا الدعم وكلي ثقة بالإخوان الأعضاء إن شاء الله نكون عند حسن الظن، وفي الختام أحب أشكرك مرة أخرى على هذه الثقة الغالية، إن شاء الله نكون قدها بإذن الله والسلام.

فهد العفاسي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية: شاكرين سموك طال عمرك هذه الثقة السامية وهذه التوجيهات راح تكون اللي انا متأكد راح تكون حافز لأخواني في مجلس الأمناء ونبراس في عملهم القادم طال عمرك نستذكر انطلاق الهيئة للرغبة السامية من سموك فدعمك المتواصل طوال عملها ومستمر في دعم الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها وتوجت بتوقيع سموك عليها، الهيئة طال عمرك نفذت الاخوة من الزملاء السابقين يشكرون على جهودهم السابقة في تأسيس الهيئة وانطلاقها وقد عملوا على إستصدار اللائحة التنفيذية لللهيئة وعلى إعداد الاستراتيجية الوطنية، طال عمرك تفعيل نصوص القانون شمل جميع القياديين تم حصر جميع القياديين اللي يخضعون لقانون نزاهة وعددهم 13 ألف طال عمرك، وتم تقديم إقرار الذمة المالية 16 ألف و51 مقر بين إقرار أولي أو تحديث قرار طال عمرك، أو بمناسبة انتهاء أعمال مسؤولياتهم، وأيضا الهيئة تلقت 280 بلاغ قضايا فساد وبادرت من ذاتها للتحقيق في مواضيع أثيرت 59 موضوع طال عمرك أحيلت منهم 38 موضوع للنيابة العامة وحفظ 97 موضوع وجاري استكمال الباقي كل هذا الجهد بدعم سموك المتواصل للهيئة ودورها وانا متأكد أن إخواني في مجلس الأمناء من الكفائة والنزاهة وسوف ينهضون بالهيئة إلى آفاق أرحب وشكرا طال عمرك.