انت الان تتابع "الصحة":شفاء 520 إصابة من "كورونا المستجد" في ال24 ساعة الماضية والمتعافون 40463 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد شفاء 520 إصابة من مرض (كوفيد-19) في الأربع وعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد حالات الشفاء من المرض في دولةالكويت إلى 40463 متعافيا.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبيةاللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.