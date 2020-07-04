انت الان تتابع "الصحة": 688 إصابة جديدة بـ"كوفيد -19" والإجمالي 44391 وتسجيل 3 حالات وفاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل 631 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 49303 حالة فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة واحدة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 365 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال631 السابقة تضمنت 386 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 17ر61 في المئة و245 حالة لغير الكويتيين بنسبة 83ر38 في المئة.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاءوا بواقع (197 حالة بمنطقة الاحمدي الصحية) و(142 حالة بمنطقة الفروانية الصحية) و(129 حالة بمنطقة الجهراء الصحية) و(104 حالات بمنطقة حولي الصحية) و(59 حالة بمنطقة العاصمة الصحية).

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس ذكر أنها جاءت بواقع (27 حالة بمنطقة العارضية) و(23 حالة بمنطقة الصليبية السكنية) و(22 حالة بمنطقة الظهر) و(22 حالة بمنطقة صباح السالم) و(22 حالة بمنطقة الصباحية) و(20 حالة بمنطقة الواحة).

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وحول آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 158 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8995 حالة.

وبين السند أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 3443 مسحة مشيرا إلى أن مجموع الفحوصات بلغ 402941 فحصا.

وجدد دعوة المواطنين والمقيمين إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 667 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد 19) 39943 حالة.