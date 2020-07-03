انت الان تتابع نواب واعلاميون: ما يقوم به "الاخوان" تجاه القبس والمضف.. ارهاب فكري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية لشعار جريدة القبس

تداعت شخصيات نيابية وسياسية في المجتمع الكويت، للدفاع عن حرية الصحافة وتحديداً صحيفة القبس ونائب رئيس تحريرها عبدالله غازي المضف، بعد تعرضهما لهجوم من «خفافيش الظلام» لمجرد قيامهما بواجبهما المهني والأخلاقي بنشر جزء يسير من تاريخ جماعة الإخوان، ومتابعة تفاصيل قضية «جنرال حدس» مبارك الدويلة وتسريباته في خيمة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

ولخص النائب أحمد نبيل الفضل «المشهد ببساطة: جموع كثيفة من مغردين حدس يشتمون صحيفة القبس...!

السالفة ببساطة: تنشر القبس تحقيقاً سياسياً لتشخيص وضع الأخوان بالكويت خاصة بعد تسريب شيبوب الأخير... يغضب نواب حدس ويقومون بالهجوم على القبس متهمينها بالإنزلاق إلى مستنقع الصحف الصفراء».

وأضاف الفضل «فتقوم القبس صاحبة أقوى أرشيف على مستوى الوطن العربي بنشر جزء من تاريخنا السياسي الزاخر بتناقضات الأخوان... يجن جنون الأخوان ويتقاطر كبارهم وصغارهم على الهجوم على صحيفة القبس الغراء وبالأخص الهجوم على الاخ عبدالله غازي المضف نائب رئيس التحرير، لأنه تجرأ ومارس عمله المهني بعمل تحقيق صحفي! التعليق ببساطة: هل يعتقد الاخونچية أن القبس ورث أبوهم...!».

بدورها، قالت النائب صفاء الهاشم «محشوم الأخ عبدالله المضف عن كل الإساءات التي تقوم بها حسابات مشبوهة تابعة "لإخوان إبليس" بعد فضح أمرهم.. القبس كونها منبر إعلامي كبير تمتلك مايفند كل إدعاءاتهم، بالأوراق والتواريخ والإثباتات، واللي سواه نائب رئيس التحرير عبدالله المضف ببساطة أنه سلط الضوء عليه للتعرية!».

وشددت الهاشم على أن «هذا دأبهم، على فكرة، منذ تأسيس حركة أخوان إبليس على يد اليهودي الأصل حسن البنا، مخلب شيطاني يغرزونه فى جسد كل من يختلف معهم، ملتحفين بعباءة الإسلام، بينما ديننا الحنيف منهج حياة وعلاقة بين العبد والخالق وأكبر من أي حزب سياسي، لذلك فربط الإسلام بمنهج الإخوان مصيبة عظيمة وجهل عميق وانتقاص من جوهر الإسلام، أصبح تويتر منصة لهم بحساباتهم الوهمية للطعن والضرب، ولايمتلكون شرف الخصومة.. كمل يابوغازي بدربك .. إنت صح».

من ناحيتها، قالت الكاتب إقبال الأحمد «القبس نكشت عش دبابير ..ليست دبابير عادية بل هي سامة، ونطالبهم بالمضي قدما في نكشه الى أن تفر هذه الدبابير وتتشتت، وتكفي البلاد والعباد كل بلاء يضرها ويضعفها».

أما الكاتبة سعاد المعجل، فقد وصفت ما يحدث بأنها «حملة شرسة يشنها جماعة الأخوان ضد القبس بعد كشفها المستور، فروسية الخلاف تقتضي الموضوعية والتجرد والصدق في التعبير، وهو أمر غائب تمامًا من ادبيات الجماعة عبر تاريخها».

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من جهته، قال المحامي عماد السيف «جريدة القبس..البيت الوطني حاضن الصوت الوطني المدافعة عن الدستور والنظام الديمقراطي المؤمنة بتعدد الأراء صارت في خطاب الأخوان المسلمين اليوم من الصحف الصفراء؟! لأنها في عهد البطل عبدالله المضف عرت تناقضاتهم وبيعهم للشعارات وخيانتهم لقضايا الوطن الا خاب فألكم !».

في السياق ذاته، قال السياسي البارز د. طارق العلوي إن «الاختلاف في وجهات النظر مع جريدة «القبس» أمر مشروع..

بل وربما يثري الحوار السياسي، أما انحدار بعض «الحسابات الوهمية» في التعرض لشخص نائب رئيس التحرير، عبدالله غازي المضف، بالسب والقذف.. فهو يدل على ضعف الحجة!».

من ناحيته، قال الإعلامي محمد طلال السعيد «الأخ عبدالله غازي المضف سلاح نووي في الابداع لم ينفجر بعد، أعرف أن الحملة المسعوره عليه لن تهزه، نقل القبس نقله نوعيه، طورها بظرف أشهر وأعادها الى صدارة الصحف إلكترونيا وورقياً.. سمو رئيس مجلس الوزراء اسأل عن بوغازي، وإذا كنت مؤمن في الاعلام وأهميته فاسند له حقيبة وزارة الاعلام».

وأضاف «القبس ماسوت شي غير انها قاعد تعرض "أرشيف" ممتلئ بالتناقضات حول مواقف نواب الاخوان المسلمين من مختلف القضايا.. وهذا أصل عمل الصحافة، أصبحت الآن صحافة صفراء وإعلام رخيص، إذا تمشي في فلك الإخوان فأنت حر شريف، وإذا فضحتهم فأنت أجير وصحافة صفراء واعلام فاسد مدفوع لك ومن هالخزعبلات».

أما المستشار وائل المطوع فقد استنكر الحملة التي يتعرض لها نائب رئيس التحرير، وغرد قائلاً «كلمة ورد غطاها..

محشوم يا عبدالله غازي المضف»، فيما قال فواز الصراف «عبدالله المضف كفى ووفى بكشفه لتناقضات الأخوان المسلمين ويجب على الشعب الكويتي أن يرد عليهم بصناديق الانتخابات عشان تجيهم الضربه القاضية».