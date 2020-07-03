قال وزير المالية الكويتي براك الشيتان إن وزارة المالية ستقوم بمباشرة تحويل 240 مليون دينار كويتي (نحو 792 مليون دولار أمريكي) إلى حساب الهيئة العامة للقوى العاملة لدعم العاملين في القطاع الخاص المسجلين على البابين الثالث والخامس وذلك لسرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وأوضح الوزير الشيتان في تصريح اليوم الخميس عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء أن تحويل هذا المبلغ جاء بناء على قرار مجلس الوزراء الذي اتخذ اليوم بشأن تخصيص مبلغ 240 مليون دينار لدعم العاملين في القطاع الخاص المسجلين على البابين الثالث والخامس لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.
كانت هذه تفاصيل خبر الوزير الشيتان: سنقوم بتحويل 240 مليون دينار الى حساب "آلقوى العاملة" لدعم العاملين في "الخاص" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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