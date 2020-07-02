انت الان تتابع القضاء البريطاني يعترف بخوان غوايدو "رئيسا" لفنزويلا في قضية احتياطي الذهب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المعارض خوان غوايدو

أعلن القضاء البريطاني الخميس أنه قرر "بلا لبس" الاعتراف بالمعارض خوان غوايدو "رئيسا بالوكالة" لفنزويلا، في قضية تهدف إلى تحديد السلطة التي يمكنها التصرف بذهب البلاد المودع في بنك انكلترا.

وكتب القاضي نايجل تير في قراره أن "الحكومة البريطانية تعترف بغوايدو رئيسا دستوريا بالوكالة لفنزويلا" و"بموجب مبدأ +صوت واحد+ ينبغي أن تقبل المحكمة هذا الإعلان بلا لبس". وأعلن البنك المركزي لفنزويلا أنه سيستأنف هذا القرار.