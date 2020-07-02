"الصحة": شفاء 675 إصابة من "كورونا المستجد" في ال24 ساعة الماضية وإجمالي المتعافين 38390

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس شفاء 675 إصابة من مرض (كوفيد-19) في الأربع وعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في دولة الكويت إلى 38390 شخصا.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبيةاللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.