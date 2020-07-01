الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزارة الصحة أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاربعاء بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (کوفيد 19) في دولة الكويت 37715 حالة بعد تعافي 685 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية. وقالت (الصحة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبيةاللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة": 37715 حالة شفاء بتعافي 685 من "كورونا المستجد" خلال ال24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.