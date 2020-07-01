انت الان تتابع "الصحة": شفاء 717 حالة جديدة من "كورونا المستجد" ليرتفع اجمالي التعافي الى 37030 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد -19) في دولة الكويت إلى 37030 حالة بعد تماثل 717 حالة جديدة للشفاء خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.