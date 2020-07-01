"الصحة": شفاء 717 حالة جديدة من "كورونا المستجد" ليرتفع اجمالي التعافي الى 37030

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد -19) في دولة الكويت إلى 37030 حالة بعد تماثل 717 حالة جديدة للشفاء خلال ال 24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
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