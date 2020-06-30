الجهاز المركزي: لا حاجة لتجديد بطاقات المراجعة والضمان الصحي لنظرا لظروف "كورونا"

اعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية انه لا حاجة لتجديد بطاقات المراجعة والضمان الصحي في الوقت الحالي نظرا للظروف الصحية السائدة في البلاد.
وأكد الجهاز المركزي في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء ان البطاقات الحالية تبقى سارية الصلاحية حتى لو انتهت مدتها.
واوضح انه سبق للجهاز التعميم بكتب رسمية على كافة الجهات الحكومية ذات الصلة يطلب فيها استمرار صلاحية بطاقات الجهاز وبطاقات الضمان الصحي حتى وان كانت منتهية الصلاحية وتسهيل معاملات حامليها في كافة اجهزة الدولة.
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