التجارة: إغلاق ومخالفة عدد من المحلات لم تلتزم بالشروط والمعايير

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزارة التجارة والصناعة

قامت وزارة التجارة والصناعة بجولات تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية التي تم اعادة افتتاحها بناء على القرارات الوزراية المتعلقة بالمرحلة الثانية لمكافحة فيروس كورونا .

واشارت الوزارة في بيان لها اليوم الى ان الفرق التفتيشية قامت بجولاتها وفق الخطط الموضوعة من قبل الوزارة بما يتوافق والاحترازات الصحية والقرارات الوزاريك المتعلقة بجائحة كورونا.

وبينت ان أن فرق الرقابة التجارية ومراكز الطوارئ أنتشرت في كافة أسواق ومجمعات الكويت التجارية بالتزامن مع بدء النشاط في المرحلة الثانية.

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وأكدت إنها مستمرة في عملياتها الرقابية على مدار الساعة لردع كل من تسول له نفسه مخالفة قوانين التجارة.

واوضحت ان الجولات التفتيشية اسفرت عن عدد من الاغلاقات والمخالفات المتعلقة بعدم وجود اسعار ولائحة الاستبدال وغيرها.