أمير البلاد: بالغ الشكر للجهود المبذولة للسيطرة على حريق الذي وقع في إحدى الشركات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيات شكر إلى أخيه سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني وإلى معالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي أنس خالد ناصر الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومعالي الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وسعادة الفريق خالد راكان المكراد مدير عام الإدارة العامة للاطفاء أعرب فيها سموه رعاه الله عن بالغ شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي بذلها رجال الإطفاء ورجال الشرطة والجيش والحرس الوطني للسيطرة وإخماد الحريق الذي وقع في إحدى الشركات في غرب ميناء عبدالله مشيدا سموه حفظه الله بتفانيهم في أداء واجباتهم بكل مهنية وإخلاص سائلا سموه رعاه الله المولى تعالى أن يحفظ الوطن العزيز من كل سوء ومكروه ويوفق الجميع لخدمته.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقيات شكر إلى أخيه سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني وإلى معالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي انس خالد ناصر الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومعالي الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وسعادة الفريق خالد راكان المكراد مدير عام الإدارة العامة للاطفاء أشاد فيها بالجهود الكبيرة التي بذلها رجال الإطفاء ورجال الشرطة والجيش والحرس الوطني للسيطرة وإخماد الحريق الذي وقع في إحدى الشركات في غرب ميناء عبدالله.