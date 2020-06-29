انت الان تتابع "الصحة":شفاء 819 إصابة من "كورونا المستجد" خلال ال24 ساعة الماضية بإجمالي 36313 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين شفاء 819 إصابة من مرض (كوفيد-19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في دولة الكويت إلى 36313 حالة.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبيةاللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.