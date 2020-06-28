الديوان الأميري: ما ادعاه الدويلة غير صحيح البتة ومحض تقول وافتراء على المقام السامي

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الديوان الأميري أكد معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح بأن ما جاء في لقاء السيد مبارك الدويلة مع برنامج حديث البلد مع الإعلامي محمد طلال السعيد بتاريخ 23 - 6 - 2020 وما ادعاه في تغريدة له بتاريخ 25 - 6 - 2020 من أنه نقل لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ما دار بينه وبين الرئيس السابق معمر القذافي وبأن سموه رعاه الله قد طلب منه في حينه إبلاغ ذلك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة - أنه غير صحيح البته ومحض تقول وافتراء على المقام السامي مؤكدا معاليه أنه لا يجوز أن ينسب لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه أي حديث أو قول سواء في مقالة أو لقاء دون الحصول على موافقة رسمية وصريحة من الديوان الأميري بذلك وأن الديوان الأميري يحذر من اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي توقع فاعلها تحت طائلة المساءلة القانونية.

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