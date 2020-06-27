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"العلوم الإدارية" تعقد اجتماعها الأول بعد أزمة كورونا

عقدت كلية العلوم الإدارية اجتماع مجلس الكلية الرابع لهذا العام (الأول بعد ازمة كورونا تتويجا للتعامل المرن منذ بداية الازمة) برئاسة القائم بأعمال عميد الكلية د. محمد زينل، باستخدام منصة مايكروسفت تيمز للتواصل عن بُعد، وذلك للوقوف على استعدادات الكلية للبدء للتعلم عن بُعد واستكمالا لعمل اجتماعات الاقسام العلمية واللجان التابعة لها ولإنجاز بعض الامور الاكاديمية الاخرى بحضور أعضاء المجلس.

وقال الدكتور محمد زينل القائم بأعمال عميد كلية العلوم الادارية أن المجلس تداول الرد على طلب الإدارة الجامعية المستعجل بخصوص تزويدها بالإحصائيات والوضع العام، درءاً للتباين بين استعدادات جميع الكليات، حيث تبين للإدارة الجامعية وجود حالات لدى بعض الكليات (خاصة فيما يتعلق بالمواد العملية وآلية الاختبارات لها) تعيق من جهوزيتها ولابد من حصرها والتعامل معها حسب ظروف كل فئة، وهذه الفئة من بينها أعضاء هيئة تدريس وطلبة وإداريين، ناهيك عن ذوي الاحتياجات الخاصة من الطلبة أو الطلبة من أصحاب الدخل المحدود خصوصا غير محددي الجنسية وبعض الكويتيين وبعض الوافدين.

وأكد زينل أن كلية العلوم الإدارية رسمت خطتها الطموحة والخاصة بها في حدود الإمكانات المتاحة للتأكد من جاهزية هيئة التدريس والطلبة، مستلهمة لتحقيق ذلك قيم المرونة العالية التي تميزت بها دائما وتبسيط المشاكل والحلول والتعامل مع الصعوبات داخلياً إلا أن الوضع الراهن يمس جميع الكليات ويتطلب أن نتحقق من جهوزية ليس فقط أعضاء هيئة التدريس بل الطلبة جميعا وهذا ما يصعب الأمر.

وأشار زينل إلى ضرورة إعطاء استقلالية ومرونة أكبر بالمستقبل للكليات فيما يخص الطريقة الأمثل لاستخدام التقنيات حسب ظروف كل كلية سواء من ناحية أكاديمية أو لأسباب فنية، مبيناً أن كلية العلوم الادارية جاهزة لتقديم أي مساعدة للكليات الاخرى للاستفادة من هذه التجربة المبنية أساسا على تفادي المعوقات وخلق الحلول للوصول الى أقل سلبيات قد تواجه التعلم عن بعد.

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ودعا زينل جميع الطلبة المسجلين بمواد الكلية بالفصل الدراسي الثاني لعام 2019/ 2020 (الحالي) الى ضرورة عمل الـ(Student Check In) الخاص بالكلية والموجود على موقع الكلية (http://is.cba.edu.kw/checkin/student.aspx) لتبيان وضع لتمكين دكتور المادة من معرفة وضع كل طالب لديه وتحديد احتياجاته ومساعدته للبدء بالتعلم باستخدام منصة تيمز.

كما نوه زينل الى أن الكلية تعكف على دراسة النظام الأنسب لها من المنصات الالكترونية المتاحة للتعليم لاعتماده بالسنوات القادمة.

وأضاف زينل أن كلية العلوم الإدارية كانت ومازالت سباقة في تطوير إستراتيجية العملية التعليمية ضمن مسؤوليتها الاكاديمية لتتواكب مع أهم الجامعات العالمية وهذا ما جعلها من ضمن قلة من الجامعات التي تحقق الاعتماد الاكاديمي والذي يتطلب تطورا مستمرا على جميع الأصعدة الأكاديمية والبحثية والتكنولوجية وخدمة المجتمع.