انت الان تتابع بنك الطعام يدشن مشروع "تسبيل المياه" للعاملين بالخطوط الأولى والمتطوعين والمحتاجين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية لمبنى البنك الكويتي للطعام

دشن البنك الكويتي للطعام والإغاثة اليوم السبت مشروع (مصرف تسبيل المياه) لدعم العاملين في الخطوط الأولى من وزارة الداخلية والمتطوعين في مختلف شوارع ومناطق البلاد فضلا عن المحتاجين والمتعففين في المحافظات الست بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك مشعل الأنصاري في تصريح صحفي إن هذا المشروع أحد أكبر المشاريع في المنطقة وتستفيد منه شريحة واسعة من المجتمع خصوصا في مناطق العزل الشامل التي تضم عددا كبيرا من العمال المحتاجين والمتعففين.

وأضاف الانصاري أن البنك يوفر مياها نظيفة مطابقة لأعلى المعايير العالمية وذلك في عبوات مبردة وجاهزة كي يستفيد منها الجميع ومن أجل المحافظة على تطبيق إجراءات الوقاية والسلامة وسط حرارة الجو المرتفعة.

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وأوضح الأنصاري أن المشروع سينفذ من خلال سيارات بنك الطعام المتنقلة والمجهزة بأحدث أساليب التبريد اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الخيري مبينا أن السيارات المجهزة تتنقل في أماكن ونقاط التفتيش الخاصة بالعاملين بوزارة الداخلية الذين يعملون في هذه الأجواء وتزويدهم بالماء البارد خصوصا في الأماكن الحيوية.

وأكد أن المشروع يعتبر نقلة نوعية في العمل الخيري والإنساني في المنطقة نظرا إلى الأساليب الحديثة التي يستخدمها بنك الطعام في إنجاح هذا المشروع.

ودعا أهل الكويت إلى دعم المشاريع الخيرية التي ينفذها البنك خصوصا في مثل هذا الوقت الاستثنائي الذي تعيشه البلاد من خلال التبرعات والمساعدات المالية.