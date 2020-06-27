"الصحة": شفاء 617 إصابة من "كوفيد -19" خلال الـ 24 ساعة الماضية بإجمالي 34586 متعافيا

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وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليومالسبت شفاء 617 إصابة من مرض "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية في دولة الكويت ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 34586. وقالت الوزارة في بيان إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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