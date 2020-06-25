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بنك الائتمان: العودة للعمل بنسبة 25 بالمئة ولا استقبال للمواطنين في المرحلة الأولى

صرح نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام للبنك صلاح مضف المضف : إن البنك اتخذ كافة الاستعدادات و الاجراءات الاحترازية و الوقائية وفقا لتعليمات مجلس الوزراء الموقر و اشتراطات السلطات الصحية والمرتبطة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID – 19)، مؤكدا الجهوزية التامة لهذه الخطوة.

وأثناء جولته التفقدية واجتماعه الأول مع الإدارة التنفيذية بعد إستئناف العمل بدا نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك صلاح مضف المضف كلمته بعدنا والعود أحمد وشدد وحرص المضف على ضرورة الالتزام بتقديم كافة الخدمات للمواطنين إلكترونياً (online) وثمن جهود العاملين في البنك منذ 7 سنوات مضت على ميكنة الخدمات وتحويلها من ورقية إلى إلكترونية بالإضافة إلى ميكنة الأنظمة الداخلية للبنك ، فأصبح عمل البنك اليوم يسير بسلاسة وانسيابية عن بعد دون حاجة لمراجعة العملاء ، ودون أن يواجه البنك أي عراقيل أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد .(COVID – 19) في تقديم خدماته إلكترونيا ً (online) تطبيقاً للتباعد الجسدي، وأوضح أن عودة العمل شملت 25% من الموظفين.

وأكد المضف استمرار البنك في تقديم خدماته للمواطنين الكترونيا (online) من خلال البوابة الالكترونية للبنك أو التطبيق الهاتفي الخاص بالبنك، وأن التقديم على طلبات القروض العقارية وقروض الزواج متاح على البوابة الإلكترونية للبنك بشرط إصدار العميل توقيع إلكتروني من الهيئة العامة للمعلومات المدنية (تحقق من الهوية).

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وذكر ان إجمالي مبالغ القروض العقارية المصروفة خلال جائحة كورونا (covid_19) بلغت ما يقارب 30 مليون دينار كويتي ،واستفاد من خدمات الائتمان الإلكترونية 5 آلاف مواطن خلال جائحة كورونا (covid_19)،وتعامل البنك مع 15 ألف استفسار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك خلال جائحة كورونا (covid_19).

وذكر المضف دور وأهمية الموارد البشرية العاملة في البنك وأهمية تطويرهم وتدريبهم من خلال استمرار مركز الائتمان للتدريب في تقديم الدورات التدريبة للموظفين العاملين في البنك عن بعد.

وتقدم المضف بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لفريق عمل بنك الائتمان لما قاموا به من جهود جبارة خلال جائحة كورونا (covid_19) والذين عملوا بكل طاقتهم على مدار الساعة خلال الأربعة شهور الماضية والذين بلغ عددهم (43) موظف، وتمنى عوداً حميداً لكافة العاملين في البنك.