"الصحة":شفاء 558 إصابة من "كورونا المستجد" خلال ال24 ساعة الماضية بإجمالي 33367

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزارة الصحة أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس شفاء 558 إصابة من مرض (كوفيد-19) في دولة الكويت خلال ال 24 ساعة الماضية ليبلغ بذلك إجمالي المتعافين 33367. وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبيةاللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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