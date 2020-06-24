انت الان تتابع "الصحة": 846 إصابة جديدة ب"كورونا المستجد" والاجمالي 41879 وتسجيل 3 وفيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء تسجيل 846 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 41879 كما تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 337 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال846 السابقة تضمنت 490 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 58 في المئة و356 لغير الكويتيين بنسبة 42 في المئة.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاؤوا بواقع (291 حالة بمنطقة الجهراء الصحية) و(200 حالة بمنطقةالأحمدي الصحية) و(140 حالة بمنطقة الفروانية الصحية) و(122 حالة بمنطقة حولي الصحية) و(93 حالة بمنطقة العاصمة الصحية).

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس فقد ذكر أنها جاءت على النحو التالي: (59 حالة بمنطقة سعد العبدالله) و(56 حالة بمنطقة القصر) و(50 حالة بمنطقة العيون) و( 35 حالة بمنطقة تيماء) و(27 حالة بمنطقة الصباحية) و(25 حالة بمنطقة حولي).

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وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 153 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8733 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي أوضح أن مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضية بلغ 84 شخصا وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغت 3985 مسحة مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 365224 فحصا.

وجدد السند دعوة المواطنين والمقيمين بمداومة الأخذ بكافة سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد 19) 32809 حالات بعد تعافي 505 إصابات خلال الساعات ال24 الماضية.