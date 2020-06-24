انت الان تتابع "الصحة": تعافي 505 إصابات من "كورونا المستجد" خلال ال24 ساعة الماضية بإجمالي 32809 حالات شفاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزارة الصحة أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاربعاء تعافي 505 إصابات بمرض (كوفيد-19) في دولة الكويت خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء من المرض 32809 حالات. وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة": تعافي 505 إصابات من "كورونا المستجد" خلال ال24 ساعة الماضية بإجمالي 32809 حالات شفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.