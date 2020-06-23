اليابان تقول أمريكا لم تطلب مزيدا من المال نظير استضافة قواتها

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الدفاع الياباني تارو كونو خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 14 يناير 2020

قال وزير الدفاع الياباني تارو كونو إن الولايات المتحدة لم تطلب من طوكيو دفع المزيد من المال لبقاء قواتها في اليابان وذلك بعد تقرير نسب إلى مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون قوله إنه نقل طلبا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسداد ثمانية مليارات دولار سنويا.

وقال الوزير الياباني في مؤتمر صحفي دوري يوم الثلاثاء ”المفاوضات حول تكاليف استضافة (القوات الأمريكية) لم تبدأ بعد“.

وأضاف ”لم تتلق الحكومة اليابانية أي طلب من الولايات المتحدة فيما يتعلق بهذا الأمر“.

وسينتهي الاتفاق الحالي الذي يغطي تكاليف القوات الأمريكية المتمركزة في اليابان، وعددها 54 ألف جندي، في مارس آذار 2021.

وجاءت تصريحات كونو ردا على سؤال عن تقرير لوكالة كيودو للأنباء جاء فيه نقلا عن كتاب بولتون الجديد ”من قاعة الحدث: مذكرات من البيت الأبيض“ الذي سيُنشر يوم الثلاثاء أن بولتون نقل طلبا من ترامب إلى مسؤول كبير في الحكومة اليابانية للحصول على مقابل لاستضافة القوات يبلغ ثمانية مليارات دولار وذلك خلال رحلة قام بها مستشار الأمن القومي السابق لليابان في يوليو تموز.

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وسئل كونو عما إذا كان يعتقد أن التكاليف الحالية لاستضافة القوات الأمريكية مناسبة فقال ”التحالف الياباني الأمريكي مكسب عام يسهم في سلام واستقرار هذه المنطقة.. أي ترتيب مربح لطرف واحد لن يدوم طويلا“.

وقال كونو إنه لا يمكنه التعليق تحديدا على ما كتبه بولتون لأنه لم ينجح بعد في الحصول على نسخة من الكتاب.

ولا يختلف ما نسبه تقرير الوكالة اليابانية إلى بولتون عما ورد في مجلة فورين بوليسي الأمريكية العام الماضي بشأن سعي ترامب للحصول على أربعة أمثال المدفوعات السنوية الحالية ليصل المبلغ إلى نحو ثمانية مليارات دولار وذلك في إطار جهوده لدفع الحلفاء إلى زيادة إنفاقهم الدفاعي.