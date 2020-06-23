انت الان تتابع "الصحة": 742 إصابة جديدة ب"كورونا المستجد" والإجمالي 41033 و4 وفيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء تسجيل 742 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 41033 وتم تسجيل 4 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 334 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال742 الجديدة تضمنت 385 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 52 في المئة و357 لغير الكويتيين بنسبة 48 في المئة.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاؤوا بواقع (240 بمنطقة الأحمدي الصحية) و(170 بمنطقة الفروانية الصحية) و(162 بمنطقة الجهراء الصحية) و(98 بمنطقة حولي الصحية) و(72 بمنطقة العاصمة الصحية).

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل حالات الإصابة بالفيروس فقد ذكر أنها جاءت على النحو التالي: (تيماء 44 حالة) (الفروانية 39 حالة) (المنقف 36 حالة) (الرقة 24 حالة) (الصباحية 24 حالة) (جليب الشيوخ 24 حالة).

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وفيما يتعلق بآخر المستجدات في العناية المركزة ذكر أن عدد الحالات في العناية المركزة بلغ 165 مبينا ان المجموع الكلي للحالات التي ما زالت تتلقى الرعاية الطبية 8395 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي قال إن مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 57 شخصا وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وأوضح أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 3645 مسحة مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات الاجمالي بلغ 361239.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين بمداومة الأخذ بكافة سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية الاخرى في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم بلوغ عدد حالات الشفاء من (كوفيد 19) 32304 حالات بعد تعافي 534 حالة خلال الساعات ال24 الماضية.