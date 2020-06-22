"الصحة": تعافي 530 إصابة من "كورونا المستجد" خلال ال24 ساعة الماضية بإجمالي 31770 حالة شفاء

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وزارة الصحة أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تعافي 530 إصابة بمرض (كوفيد-19) في دولة الكويت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء من المرض 31770 حالة. وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبيةاللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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