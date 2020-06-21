انت الان تتابع "الصحة": تعافي 514 إصابة من "كورونا المستجد" خلال ال24 ساعة الماضية والإجمالي 31240 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزارة الصحة

علنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تعافي 514 إصابة بمرض (كوفيد-19) في دولة الكويت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء من المرض في البلاد 31240.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبيةاللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.