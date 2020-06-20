انت الان تتابع "الصحة": 467 إصابة جديدة بـ"كوفيد 19" والاجمالي 39145 وتسجيل 6 حالات وفاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل 467 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 39145 حالة في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 319 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان إن جميع الحالات السابقةالتي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لهم.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال 467 السابقة تضمنت (268 حالة لمواطنين كويتيين) بنسبة بلغت في 39ر57 في المئة و(199 حالة لغير الكويتيين) بنسبة بلغت 61ر42 في المئة.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاؤوا بواقع (123 حالة بمنطقة الجهراء الصحية) و(112 حالة بمنطقة الفروانية الصحية) و(109 حالات بمنطقة الاحمدي الصحية) و(70 حالة بمنطقة حولي الصحية) و(53 حالة بمنطقة العاصمة الصحية).

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس فقد ذكر أنها جاءت على النحو التالي: (38 حالة بمنطقة الفروانية) و(21 حالة بمنطقة النسيم) و(19 حالة بمنطقة تيماء) و(17 حالة بمنطقة سعد العبدالله) و(17 حالة بمنطقة جابر العلي) و(16 حالة بمنطقة صباح السالم).

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وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 180 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8100 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضية 53 شخصا وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغت 2224 مسحة مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 351636 ألف فحص.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين بمداومة الأخذ بكافة سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد 19) 30726 حالة بعد تعافي 536 إصابة خلال الساعات ال24 الماضية.