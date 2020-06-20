"الصحة": تعافي 536 إصابة من "كوفيد - 19" في دولة الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية بإجمالي 30726 حالة شفاء

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صورة أرشيفية لمبنى وزارة الصحة الكويتية أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت تعافي 536 إصابة من مرض (كوفيد-19) في دولة الكويت خلال ال 24 ساعة الماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء 30726 . وقالت الوزارة في بيان إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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