انت الان تتابع "الأرصاد": الطقس شديد الحرارة والرياح تنشط على فترات مثيرة للغبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مدينة الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن الطقس في هذه الفترة يكون شديد الحرارة نهارا ومائلا للحرارة ليلا لتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار على معظم الأنحاء وقد ينخفض معها مدى الرؤية الافقية.

وتوقع مراقب التنبؤات الجوية في الإدارة عبدالعزيز القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن يكون الطقس نهار اليوم الخميس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة تتراوح ما بين 20 و50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 46 و48 درجة مئوية والبحر يكون معتدلا إلى عالي الموج وارتفاعه مابين 3 و6 أقدام.

وأضاف القراوي أن الطقس الليلة يكون مائلا للحرارة والرياح شمالية غربية تنشط على فترات تتراوح ما بين 15 و40 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 27 و30 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وذكر أن الطقس نهار غد الجمعة يكون حارا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة تتراوح ما بين 20 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 46 و48 درجة مئوية والبحر يكون معتدلا إلى عالي الموج وارتفاعه ما بين 3 و6 أقدام.

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وبين أن الطقس ليل غد يكون مائلا للحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 15 و38 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 28 و31 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و5 أقدام.

ولفت القراوي إلى أن الطقس نهار بعد غد السبت يكون شديد الحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 47 و48 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس ليل السبت يكون مائلا للحرارة والرياح جنوبية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 27 و30 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج و ارتفاعه ما بين 1 و 4 أقدام.