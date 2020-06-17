فلكي كويتي: الانقلاب الصيفي السبت المقبل والنهار في أطول أوقاته

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قال الفلكي الكويتي عادل السعدون إن يوم السبت المقبل سيشهد حدوث الانقلاب الصيفي إذ تكون الشمس في أعلى ارتفاع لها خلال السنة ومتعامدة على مدار السرطان الذي يقع على دائرة عرض 23.5 شمال خط الاستواء الأرضي.
وقال السعدون لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن المدن التي تقع على هذا العرض ستكون الشمس في السمت (فوق الرأس) تماما وينعدم الظل بها عدة أيام ثم تنزل الشمس تدريجيا يوميا لتتعامد على خط الاستواء في 21 سبتمبر المقبل بما يسمى الاعتدال الخريفي.
وأوضح أنه في الكويت سيكون أقصى ارتفاع للشمس 84 درجة فوق الأفق ويكون الظل في أدنى حالاته وقت الزوال كما سيكون النهار في أطول أوقاته خلال السنة حيث يبلغ طول النهار 14 ساعة و3 دقائق وطول الليل 9 ساعات و57 دقيقة.
ولفت إلى أن حرارة الجو عادة تبدأ في الارتفاع خلال الفترة التي تلي انصراف الشمس مشيرا الى قول العرب "لا حر إلا حر الانصراف ولا برد إلا برد الانصراف" ويقصد بانصراف الشمس في الصيف الفترة التي تلي أقصى ارتفاع لها وقت الانقلاب الصيفي وتبدأ بالنزول التدريجي بعد ذلك.
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