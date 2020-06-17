"الصحة": 28896 حالة شفاء بتعافي 690 إصابة من "كورونا المستجد" خلال ال24 ساعة الماضية

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وزارة الصحة أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاربعاء بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد 28896 حالة بعد تعافي 690 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم التأكد من شفاء تلك الحالات بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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