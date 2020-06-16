انت الان تتابع الرئيس الغانم: رئيس الوزراء متعاون الى أبعد الحدود ولديه رغبه صادقة بالتعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الثلاثاء إن عقد جلسات مجلس الأمة (عن بعد) لا يجوز دستوريا ولائحيا مؤكدا التزام مجلس الأمة بالإجراءات الاحترازية أثناء عقد الجلسات.

جاء ذلك في كلمة للغانم خلال مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية رسالة واردة من سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يطلب فيها عرض موقف الحكومة من عقد جلسات مجلس الأمة في ضوء مواجهة البلاد لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.

وأضاف الغانم "كلمة حق يجب أن تقال بحق سمو رئيس مجلس الوزراء لقد كان متعاونا إلى أبعد حد ولدى سموه الرغبة الصادقة في التعاون مع مجلس الأمة في انعقاد الجلسات" لافتا إلى عدم تخلف سموه عن حضور أي دعوة لاجتماعات في مكتب المجلس أو مكتب رئيس مجلس.

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وأوضح أنه فيما يتعلق باجتماعات اللجان البرلمانية فهناك آراء وجيهة كثيرة أنه في حالة الضرورة من الممكن عقد اجتماعات اللجان باشتراطات مختلفة عن الجلسة العامة سواء دستوريا أو لائحيا أو واقعيا لذلك عقدت بعض اللجان اجتماعات (عن بعد).

وبين أنه فيما يتعلق بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فقد تم تكليف مجموعة من النواب القانونيين خلال أحد الاجتماعات اقتراح صيغ معينة بشأنها.

وأكد الغانم استعداده للتعديلات التي سيتم تقديمها في أي وقت قائلا "لدي أكثر من صيغة لتقديمها في الجلسة المقبلة ونترك الأمر لمجلس الأمة".