انت الان تتابع الرئيس الغانم: لا يمكن عقد جلسات مجلس الأمة أونلاين لوجود عوائق دستورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم

وأوضح الغانم في تصريح إلى الصحافيين أن فحوى رسالة رئيس الحكومة ان هناك مذكرة من السلطات الصحية المناط بها وفق قانون الصحة تقدير الأوضاع الصحية في البلاد ، فيما رسالة وزير الصحة تقترح الاجتماع ان لاين وهذا للأسف لا يمكن تطبيقه لوجود عوائق دستورية ولائحية إذ لا بد ان يكون هناك اجتماع فعلي مكتمل النصاب داخل القاعة حتى نستطيع مراجعه هذه الأمور ، لأن الجلسات تختلف عن اجتماعات اللجان التي بها اجتهادات مختلفة .

وأضاف أنه بعد مناقشة رسالة رئيس الحكومة فسيتم اتخاذ ما يراه المجلس مناسبا في كيفية استئناف الجلسات أو تفويض مكتب المجلس متابعة الموضوع أو الدعوة لجلسات خاصة ..

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وأشار إلى أن جدول أعمال جلسة الثلاثاء يتضمن استجوابين لوزيري التربية والمالية سعود الحربي وبراك الشيتان ، والمهلة اللائحية للتعامل معهما يعلم بها الوزراء والمسؤولون في الحكومة .

وأضاف أنه تم إدراج المداولة الثانية لبعض القوانين الواردة من اللجنة التشريعية وقوانين متوافق عليها حيال أزمة كورونا ، ولدينا المداولة الثانية لقانوني الاستبدال والقرض الحسن المدرجين على جدول الأعمال وسيتم مناقشتهما في حال ورود تقريرين تكميليين من اللجنة المالية والتي أتوقع أن تحيلهما إلى المجلس ليتنسى مناقشتهما .

وقال في حال ناقش المجلس الاستجوابين يوم الثلاثاء فسيتم ترحيل مواضيع كورونا والقوانين إلى الأربعاء ،وفي حال تطلب الأمر عقد جلسة الخميس فسيتم اخذ موافقة المجلس على ذلك ، لافتا إلى أن أي تغيير في ترتيب جدول أعمال المجلس سيكون بقرار من المجلس .