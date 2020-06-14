"الصحة": تعافي 877 إصابة من "كورونا المستجد" خلال ال 24 ساعة الماضية والإجمالي 26759 حالة شفاء

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وزارة الصحة أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تعافي 877 إصابة من مرض (كوفيد-19) خلال ال 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة الكويت 26759 . وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن .

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