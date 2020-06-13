"الصحة": 25882 حالة شفاء في دولة الكويت بتعافي 834 إصابة من "كوفيد-19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لمبنى وزارة الصحة الكويتية

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد 19) في دولة الكويت 25882 حالة بعد تعافي 834 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن