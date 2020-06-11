"الصحة": 24137 حالة شفاء بتعافي 849 اصابة من "كورونا المستجد" خلال 24 ساعة الماضية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزارة الصحة اعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد 19) في البلاد 24137 حالة بعد تعافي 849 اصابة خلال ال24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم التأكد من شفاء تلك الحالات بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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