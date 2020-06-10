"الصحة": 683 إصابة جديدة بـ"كورونا" والاجمالي 33823 وحالتا وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند

اعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 683 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 33823 فيما تم تسجيل حالتي وفاة إثر اصابتهما بالفيروس ليصبح مجموع الوفيات المسجلة حتى اليوم الاربعاء 275 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لهم.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال683 تضمنت (274 لمواطنين كويتيين) و(130 لمقيمين من الجنسيةالهندية) و(58 من الجنسية البنغلاديشية) و(51 من الجنسية المصرية) وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وأفاد أن الاصابات حسب المناطق الصحية كانت بواقع (257 في الفروانية الصحية) و(160 في الأحمدي الصحية) و(111 في الجهراء الصحية) و(103 في حولي الصحية) و(52 في العاصمةالصحية).

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس فقد ذكر أنها جاءت على النحو التالي: 99 حالة في جليب الشيوخ و42 في الفروانية و30 في خطيان و27 في حولي و26 في الرقعي و23 في سعد العبدالله.

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 193 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 10260 حالة.

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وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي قال ان مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضية بلغ 345 شخصا وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغت 2871 مسحة مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 324373 فحصا.

وجدد السند دعوة المواطنين والمقيمين الى مداومة الأخذ بكافة سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم بلوغ عدد حالات الشفاء من فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) 23288 حالة بعد تعافي 1126 إصابة خلال الساعات ال24 الماضية.