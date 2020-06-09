"الصحة": 22162 حالة شفاء بتعافي 920 إصابة من "كورونا المستجد" خلال 24 ساعة الماضية

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وزارة الصحة أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء بلوغ عدد حالات الشفاء من فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في البلاد 22162 حالة بعد تعافي 920 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) انه تم التأكد من شفاء تلك الحالات بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة في هذا الشأن.

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